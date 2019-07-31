Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi İzle

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da yaban hayatı fotokapanlarla izleniyor. Kurulan fotokapanlarla Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü ormanlarında vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türler görüntülendi. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Oltu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında fotokapanlarla doğal yaşam izleniyor. Ormanağzı köyü Sarıçam Ormanı içerisine kurulan 12 fotokapanlarla son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığının tespit edildiği kaydedildi. Fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilip çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor. Yaklaşık 3 aylık bir sürede Sarıçam Ormanları içerisine kurulan 12 fotokapana ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik, nesli tükenmekte olan vaşak gibi türler yansıdı. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü, Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmalar Baş Mühendisi Yaşar Ayhan, “Oltu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde yer alan Ormanağzı köyü Sarıçam Ormanlarında 12 adet fotokapan ile üç ay boyunca yaptığımız çalışmalar sonucu vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi türlerin görüntülerini elde ettik. Fotokapanla tespit ettiğimiz bu türlerden özellikle vaşak nesli tehlike altında olan türlerden olup koruma altındadır. Yöre, yaban hayatı bakımından oldukça zengin olup habitatlarının korunması için yöre halkının bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okutucu ise, “OGM ‘nin ARGE birimi olarak yaptığımız birçok ormancılık çalışmalarından biri olarak Ormanağzı köyünde yaban hayatı izleme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmayla yörede bir çok memeli hayvan türü fotokapanla tespit edilmiş olup bölgenin yaban hayatı bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür” diye konuştu.



