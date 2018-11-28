Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı Haberi

Erzurum'da trafik kazası: 3 yaralı Haberi

- Olay yerinin genel görüntüsü - Detay görüntü - Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekilmesi ERZURUM (AA) - Erzurum 'da 2 halk otobüsü ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Havalanı Yolu Caddesi'nin Erzurum Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 61 HD 242 plakalı otomobil ile Tuncay Çılgı'nın kullandığı 25 DM 213 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı.Kontrolden çıkan bu otobüs daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Büyükşehir Belediyesine ait Recep Adıgüzeller yönetimindeki 25 LZ 847 plakalı halk otobüsüne çarptı.Kazada, otomobildeki kardeşler Hasan, Cemil ve Cahit Cano yaralandı.Araçta sıkışan bu kişiler itfaiye ve sağlık görevlilerince kurtarılarak Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.Kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Trafik Kazası Bild Halk Otobüsü Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı