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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

- Erzurum 'da trafik kazası - 2 ölü, 12 yaralı - Kaza öncesi araç içinden cep telefonu ile çekilen görüntü - Kaza yapan araçların fotoğrafı - Kaza sonrası hastane önünde toplanan yaralıların yakınlarından görüntü - Hastanenin morgunda bekleyenlerden görüntüERZURUM (AA) - Erzurum 'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum - Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Trafik Kazası Cep Telefonu 

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