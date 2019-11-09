Erzurum’da Tarihi Aziziye ve Mecidiye tabyalarında ecdada saygı nöbeti

-PROF.DR. KÜÇÜKUĞURLU’NUN AZİZİYE VE MECİDİYE TABYALARINDAKİ DESTANI ANLATMASI

-KULÜP BAŞKANI ÇETİN BAYRAM İLE RÖPORTAJ

-GENÇLERİN NÖBET YERLERİNE DAĞILIMI

-KENT MERKEZİNDEN GENEL GÖRÜNTÜ



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da Osmanlı-Rus Savaşında Rus ve Ermenilere Karşı Verilen Mücadelenin Canlandırılması Bilincin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü Kapsamında Dağcılar Ve Öğrenciler Aziziye Ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti Tuttu. Atak Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Ve Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencileri Tarihi Aziziye Ve Mecidiye Tabyalarında Gece Yarısından İtibaren Nöbete Başladı. Mecidiye Tabyası İçinde Bulunan Kışlada Toplanan Sporcu Ve Öğrencilere Etü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Murat Küçükuğurlu Tarafından 142 Yıl Önce Aziziye Ve Mecidiye Tabyalarında Destanlaşan Mücadeleyi Anlattı. Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram Bu Yıl 7. Sini Gerçekleştirdikleri Ecdada Saygı Nöbeti İle Gençlere Tarihi Bilinci Aşılamak Amacında Olduklarını Belirtti. Daha Sonra Sporcular Ve Öğrenciler Tabyaların Gözetleme Noktalarına Çıkarak Sabah Ezanına Kadar Nöbet Tuttu. Etkinlikler Kapsamında Sabah Namazı Sonrası Erzurum Kent Merkezi’ndeki Tüm Camilerden Okunacak Selaların Ardından Erzurum Halkı Tabyalara Yürüyecek.



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