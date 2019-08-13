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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor İzle

Erzurum’da tarih gün yüzüne çıkarılıyor İzle

Tarihi eserlerden detay

Restorasyon Kamulaştırma Yerli Turist Gesi 

- Kamulaştırma ve peyzaj çalışmalarından detay
- Yerli turistlerle röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da tarih adeta gün yüzüne çıkarılıyor. Erzurum Kalesi, Çifte Minareleri Medrese, 3 Kümbetler ve tarihi Ulu Cami'nin bulunduğu alanda yapılan restorasyon ve peyzaj çalışmaları ile tarih gün yüzüne çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Belediyesinin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda kale artık şehrin her noktasından görülebiliyor. Şehrin turizm potansiyelini de oluşturan Selçuklu dönemine ait eserler yapılan kamulaştırma çalışmaları ile gün yüzüne çıktı. Kültür Yolu Projesinde ikinci etap çalışmalarına başlanırken, bölgeye gelen yerli turistler tarihi alt yapı karşısında büyük bir memnuniyet yaşıyorlar. Karadeniz ve Güney doğu Anadolu bölgesinden Erzurum’a kültür gezisi için gelen turistler, “Erzurum önemli bir serhat şehri. Tarihi eserler çevresinde yapılan çalışmaları memnuniyetle izledik. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz” diye konuştular.
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