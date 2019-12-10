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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci adım

Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci adım

Toplantıdan detay

Naat Özel Sektör Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

-Vali Okay Memiş’in açıklaması
-Katılımcılardan detay
-İmza töreni

( ERZURUM )- Erzurum Valisi Okay Memiş:- “Hedefimiz 2020’nin sonunda 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olup, Konya’yı geçmek” ERZURUM

- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Erzurum Valiliğinin eş finansmanı yürütülen ‘Süte Değer Projesi’nin 2’inci etabına geçildi.Erzurum’da kaliteli çiğ sütü değerlendirmek amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde başlatılan ‘Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi’, 20 ilçede daha yaygınlaştırılacak.Erzurum Valisi Okay Memiş’in “Erzurum’un rüya projesi” olarak nitelendirdiği projeyle, çiftçilere destek sağlanmaya KUDAKA ve Valiliğin imzaladığı 2’inci etaba geçiş sözleşmesiyle devam edilecek.Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerde bulunan süt üreticilerine, hayvan bakımı, süt hijyeni, süt sağımı, süt tankı kullanımı gibi ana konularında eğitim verilerek, 299 ayrı noktada süt soğutma tankları kuruldu. Toplanılması hedeflenen günlük çiğ süt miktarının 100 ton olarak hedeflendiği projenin ikinci etabı olan ‘Süte Değer Projesi’nde, süt işleme tesislerinin kapasite kullanım oranlarını yüzde 100 artacağı öngörüldü.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 6 milyon, Erzurum Valiliği yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının ise 1 milyon liralık eş finansman desteği ile yürüttüğü projenin 2’inci etap sözleşmesi Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETB Başkanı Hakan Oral, DAP Başkanı Adnan Demir ve KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen tarafından imzalandı.İkinci etap sözleşmesinde Hınıs, Karayazı, Pasinler, Çat, Narman, Şenkaya, Tekman ve Karaçoban ilçeleri yer aldı. Belirlenen ilçelerde yapılacak saha çalışmalarının ardından, ‘Süte Değer Projesi’ için kriterler belirlenip 430 ayrı noktaya süt soğutma tankları yerleştirilecek.Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ticaret Borsası, KUDAKA ve DAP idaresinin 2019 yılı için uygulamaya koyduğu, bizimde destek olduğumuz projeye Büyükşehir Belediyemizde yakında dahil olacak. Hayvancılıkla uğraşan zanaatkarlarımıza, çiftçilerimize litresi 80 kuruştan değil, Bakanlık desteği ile Ticaret borsası litresini 2 liradan almış oldu. Bu uygulamayı sadece merkeze yakın ilçelerden değil 20 ilçeye daha yaygınlaştırmak istiyoruz.Bu Erzurum’un rüya projesi, 275 üreticiden süt alıyoruz, binlerce süt tankı dağıtacağız. Bu devlet görevlilerin işi değil, bu özel sektör işi dolayısıyla bu mantıkla yürütüyoruz, projenin ikinci ayağına Tekman, Hınıs, Çat, Karaçoban, Şenkaya Narman, Pasinler ilçeleri de dahil edildi. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ticaret borsası bünyesinde gerçekleştireceğiz eş finansmanını biz yapacağız.Erzurum hayvancılıkla geçinen bir yer, 2020’nin sonunda 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olup, Konya’yı geçmek Büyükşehir Belediyemizle birlikte bizim taahhüdümüzdü, 2020’ye girmeden bu sözümüze yaklaşmış olduk” şeklinde konuştu.

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