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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Erzurum'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Vatandaş detayları

Polis Bild Fünye Şüpheli Çanta Irak 

-Uzan ekibin fünyeyle patlatması
-Detay ve genel görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da duvar üzerine bırakılan şüpheli çanta, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı duvarında fark edilen öğrenci çantası paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Uzman bomba ekibi incelemesini yaptıktan sonra fünye ile çantayı patlatarak imha etti. Çanta boş çıktı.
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