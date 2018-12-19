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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da soğuk hava Video

Erzurum'da soğuk hava Video

- Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında oluşan buz sarkıtları - Vatandaşlardan Yunus Günay'ın açıklaması - Soğuk havada yürüyen vatandaşlar - Buz tutan şadırvandan görüntüDoğu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.Rüzgarın, güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Kars'ta 5, Erzurum 'da 4 ve Ağrı'da 3 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 8, Iğdır'da 7, Kars'ta 1, Erzurum 'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Ardahan'da 6 derece olacak.Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Erzurum Palandöken'de 58, Kars Sarıkamış'ta 54, Erzincan Ergan'da 40 santimetre ölçüldü.Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hava Sıcaklığı Bild Buz Sarkıtları Gesi 

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