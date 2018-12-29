Erzurum’da soğuk günlerin sıcak otağı Video

-- Çadır Otağından detay ve genel görüntüler

-- Röportaj

-- Detay ve genel görüntüler



( ERZURUM -ÖZEL)- Kıldan yapılma çadır otağı, vatandaşların sıcak mekanı oldu ERZURUM



- Sibirya soğuklarının yaşandığı Erzurum’da, Kent Meydanında kurulan kıldan yapılma çadır otağı, gençlerin sıcak mekanı oldu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derece civarında seyrettiği Erzurum’da buzdan manzaralar oluştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri arasında yer alan Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Çadır Otağı da soğuk günlerde vatandaşların sıcak mekanı oldu. Çayların içilip, patates közlemesi yapılarak kitapların okunduğu çadır otağında özellikle Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler hoşça sohbet etme imkanı buluyor. Türklerin kültüründe büyük bir öneme sahip olan çadırdan yapılan işletme, vatandaşlara her alanda hizmet veriyor. İşletme Müdürü Mehmet Albayrak, çadır otağın kıl yününden yapıldığını ve dolayısıyla soğuk havalara rağmen sıcak olduğunu belirtti.

Çadırda gün boyu soba yakıldığını ve böylece gelen müşterilere eşsiz bir sıcak ortam sağlandığını kaydeden Albayrak, yine gelen müşterilere sobada közlenmiş patates sunduklarını ifade etti.

Gün içinde normal derecede müşteri ağırladıklarını belirten Albayrak, özellikle akşam saatlerine doğru ve akşam saatlerinde yoğun bir müşteriyle karşılaştıklarını söyledi.





