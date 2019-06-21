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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Erzurum’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşeklerden ve yağmurdan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Sosyal Medya Sağanak Yağış Gökyüzü Uttu Irak 


- Erzurum’da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Erzurum’da akşam saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak yağış sırasında, zaman zaman gökyüzünde şimşekler çaktı. Şimşekler sonucu şehir adeta gündüz gibi aydınlandı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Çektikleri şimşek fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Erzurumluların fotoğraflarına beğeni yağdı. (ST-AT)
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