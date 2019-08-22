Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı Video

Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı Video

Olay anı

Hastane Polis Memuru Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi Memur 

-olay yerinden detay görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybederken biri polis memuru 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada silahlarda kullanıldı. Polisin müdahalesine rağmen büyüyen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavgada M.Y.K ve E.K. hayatını kaybederken Y.K, Ö.K, H.K, E.K. Ç,K. ve bir polis memuru yaralandı. Yaralılar Erzurum'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı