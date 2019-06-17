Erzurum’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti

-- Araçlardan detaylar

-- İş yerlerinin temizlenmesi



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilerken, araç sürücüleri otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün, bir önceki gün yaptığı sağanak yağmur uyarısı sonrasında, Erzurum sağanak yağmura teslim oldu. Başta, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde olmak üzere birçok bölgede ana yollar su altında kalırken, yaşam durma noktasına geldi. Sağanak yağışa hazırlıksız olarak yakalanan vatandaşlar yağmurdan dolayı mağdur olurken, otomobiller göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Birden bastıran ve Erzurumluları hazırlıksız yakalayan sağanak yağmur, bazı ilçelerdeki evlerde, iş yerlerinde ve otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluşturdu. Öte yandan, mahsur kalan araçlara yardım eden vatandaşların yanı sıra, bazı iş yerlerini su bastı. Su basan iş yerlerinr İtfaiye ekipleri müdahale etti. ( ST-ST)

