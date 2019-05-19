Erzurum’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Haberi



- Erzurum’da hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu. Erzurum’un Aşkale ilçesinde biranda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda apartmanın çatısını uçurdu, ağaçları köklerinde sökerek yollara savurdu. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyarıda bulundu.

