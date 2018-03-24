Erzurum’da şiddetli rüzgar...Çatılar uçtu, ağaçlar yolu kapattı, araçlar hasar gördü

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( ERZURUM )- Yoğun rüzgar bazı bölgelerde kum fırtınalarını aratmayan görüntülere sahne oldu. ERZURUM



- Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan ve hızı saatte 90 kilometreye kadar yükselen şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Fırtına boyutuna oluşan rüzgar İş yeri ve binaların çatılarını uçurdu ağaçları köklerinde sökerek yollara uçurdu. Erzurum’da şiddetli rüzgar sabah saatlerinde başladı.

60 km hızla başlayan rüzgar yer yer 90 km hıza kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken rüzgar trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Kökünden sökülen ağaçları Belediye ekipleri ve İtfaiye ekipleri ağaç hızarlarıyla keserek yolu tekrardan trafiğe açtılar. İş yerlerinin ve binaların çatıları uçarak yollara savruldu. Şiddetli rüzgar elektrik ve internet hatlarında arızalara yol açtı. Yoğun rüzgar bazı bölgelerde kum fırtınalarını aratmayan görüntülere sahne oldu. Uzmanlar, öğleden sonra fırtınanın şiddetini artıracağını söyleyerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması hususunda uyarıda bulundu.

