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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da şiddetli rüzgar

Erzurum'da şiddetli rüzgar



: - Erzurum 'da şiddetli fırtına - Rüzgar nedeniyle hasar gören çatılar - Vatandaşla röportajlar - Öğrencilerin çatısı hasar gören binaya yaklaştırılmaması - Hasar gören çatıdan detaylar - Kar yağışından detay - Kentte etkili olan şiddetli rüzgar yüzünden bazı binaların çatıları hasar gördüERZURUM (AA) - Erzurum 'da, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar meydana geldi.Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 50 - 70 kilometreye ulaştı.Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan rüzgar sebebiyle Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki Osmangazi Mahallesi 77. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı zarar gördü.Yıldızkent IMKB Anadolu Lisesi yakınındaki binanın çatısından kopan parçaların sokağa düşmesi üzerine polis ekipleri çevre güvenliği aldı. Öğrencilerin binaya yaklaşmaması için de okul yetkilileri uyarılarda bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, binada hasar tespit çalışması yaptı ve kopan parçaları temizledi.Çatısı zarar gören apartmanın yöneticisi Nadim Salda, hasara kuvvetli rüzgarın yol açtığını dile getirerek "Binanın etrafında polisler önlem aldı. Burada önlem alınmasaydı zaman zaman çatıdan parçaların kopması yüzünden araçlar ve çocuklar zarar görebilirdi. Rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan parçalar Allah'a şükürler olsun kimseye zar vermedi." dedi.

Polis Şiddetli Fırtına Hasar Tespit Polis Ekipleri Şiddetli Rüzgar 

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