Erzurum'da sel ulaşımı aksattı Haberi

; - Sel suları nedeniyle çöken köprüden görüntü - Köprüden detaylar - Oltu ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen dere taşkını sonucu Oltu - Artvin karayolundaki köprü ve karayolu göçtüERZURUM (AA) - Erzurum 'un Oltu ilçesinde, sağanak sonrası derenin taşması sonucu Oltu - Artvin karayolunda bulunan köprü ve karayolu göçtü.İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki İriağaç Mahallesi'nde yoğun sağanak taşkına neden oldu.Oltu - Artvin karayoluna ulaşım sağlayan köprü ve karayolu derenin taşması sonucu göçtü.Yaklaşık 2 saat ulaşma kapalı kalan karayolu, ekiplerin iş makineleriyle alternatif yol açması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.Oltu - Artvin karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.