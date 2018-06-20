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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da sel menfezleri yıktı İzle

Erzurum'da sel menfezleri yıktı İzle

Selden görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket 


- Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal köyünde etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Kadıcelal köyünde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle köyün ortasından geçen dere taştı. Yaşanan sel felaketi sonucu köyde bulunan bazı vatandaşlarının evlerini ve ahırlarını su bastı. Köyde mezarlık yoluna giden menfezler selin etkisine dayanamayarak çöktü. Köylüler biran önce mezarlığa gidebilmek için menfezlerin yerine köprü ve köyün ortasından geçen dere ıslahının yapılmasını istediklerini dile getirerek yetkililerden acil yardım istediler.
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