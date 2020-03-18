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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da Şehitler dualarla anıldı

Erzurum’da Şehitler dualarla anıldı

Şehitlikten detay

Şehit General Şehitlikler Saygı Duruşu Akkale 

- Çelenk sunumu
- Şehitlik ziyareti
- Şehitlik müzesini ziyaret
- Kuranı kerim okunması ve dua

( ERZURUM ) ERZURUM

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Karskapı Şehitliğinde bir tören düzenlendi.
Törene; Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türkiye Harp Malulü Gazileri, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Recep Akgül katıldı.
Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu ile başlayan törende saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Vali Memiş, Karskapı Müzesinde bulunan şeref defterini imzaladı. Polis şehitliklerini de ziyaret eden Vali Memiş ve beraberindeki heyet, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
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