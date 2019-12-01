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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurum'da Palandöken'in eteklerine sis çöktü Haberi

Erzurum'da Palandöken'in eteklerine sis çöktü Haberi

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Kar Kalınlığı Sağanak Yağış Bild Gesi Kar Yağışı 

-- Sisten genel detayla

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'daki Palandöken Dağı etekleri ile kent merkezini kaplayan yoğun sis, güzel görüntüler oluşturdu. Doğu Anadolu Bölgesin de etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da vatandaşlar güne sis ile uyandı. Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan kent merkezinde görüş mesafesini düşüren yoğun sis Palandöken Dağında da görüntülendi. Öte yandan Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada sağanak yağışın akşam saatlerinde kar yağışına dönüşeceğini bildirdi. Yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağını belirtirken, bölge illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının tahmin edildiğini dile getirdi. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda sürücüleri uyarırken, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda bilgilendirdiler. ( ST-)
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