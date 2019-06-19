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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttu - ERZURUM

Erzurum'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttu - ERZURUM



: - Yılanı çıkartmaya çalışan vatandaşlar görüntüsü - İtfaiyenin çalışma görüntüsü - İtfaiteci ile röportaj - Olayı izleyen vatandaşlar Erzurum 'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttuERZURUM (AA) - Erzurum ’un Oltu ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan sürücü ve çevredekilere zor anlar yaşattıOsman Ayyıldız Caddesi’nde otomobili ile ilerleyen Gökhan Yılmaz, aracının motor kısmına yılan girdiğini fark edince endişelenip cadde kenarına park etti.Hemen aracından inen Yılmaz, yılanın motor bölümünden çıkartılması için itfaiyeden yardım istedi.Gelen itfaiye ekipleri de yılanın dışarıya çıkması otomobilin kaputunu açıp su sıktı. Bu sırada bir vatandaş tarafından yakalanıp caddeye bırakılan yılan yeniden aracın motor kısmına girdi.Yılan, itfaiyenin yanı sıra çevredeki vatandaşların da uğraşı göstermesine rağmen dışarıya çıkmadı. Sürücü Yılmaz, bunun üzerine otomobiline binip caddeden uzaklaştı.Çevredeki vatandaşlar, yılanın dışarıya çıkarak kendilerine zarar vereceği endişesiyle tedirginlik yaşadı.

Akalan Uttu Irak 

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