Erzurum’da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Haberi

-Kaza yerinden detaylar

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-Ölen kadının fotoğrafı



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı. Kaza, bugün öğlen saatlerinde Erzurum’a bağlı İspir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rize istikametinden İspir Maden Köprü istikametine seyir halinde olan Muhammet Dilmaç idaresinde ki 53 DT 549 plakalı otomobil ile aşırı hız yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpı. Çarpmanın etkisiyle arka tekeri patlayan ve taklalar atan otomobil, park halinde yol kenarında bulunan kamyona çarparak durabildi. Kaza anında otomobil içinde bulunan Şeyma Güzel Dilmaç yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle kafasına ağır darbe alan Dilmaç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içinde bulunan Muhammet Dilmaç, İsmail, Büşra Güzel, Ravza Dilmaç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar İspir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazayı gören vatandaş otomobilin taklalar attığını ifade ederek, “dükkanın kapısında oturuyorduk. Rize tarafından geliyorlardı, araba havada takla ata ata geliyor. Bizde hemen koştuk gittik içerisinde ki insanları çıkardık. 1 ölü vardı olay anında zaten vefat etti. Birinin parmakları kesilmişti. Ambulans geldi. Bayan savrulmuştu, biz arabanın yanına gittik bayan yerdeydi o anda can verdi. En azından 6-7 takla attı araba, orta bariyer demirlerini kıra kıra geldi. Çok süratliydi” dedi.

Fren sesine dışarı koştuklarını belirten diğer vatandaş ise, “Lokanta da oturuyorduk, bir fren sesi geldi. Kalktım ayağı, araba havalandı. Bariyerlere vurdu, orada diğer arabaya çarpmamak için fren yaptı sonra takla ata ata geldi” diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

