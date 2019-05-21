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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü: Polislerin arasında birbirlerine bıçaklarla böyle saldırdılar

Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü: Polislerin arasında birbirlerine bıçaklarla böyle saldırdılar

Yaralının görüntüsü

Polis Hastane Tahkikat Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-yaralıya müdahale edilmesi
-detay

( ERZURUM -EK) - Husumetli taraflar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı ERZURUM

- Erzurum’da iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.Ç. yanında bulundurduğu bıçakla ismi öğrenilemeyen şahsı kalbinden bıçakladı. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri tarafları zor sakinleştirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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