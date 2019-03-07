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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum'da Mart kapıdan baktırdı

Erzurum'da Mart kapıdan baktırdı

- Erzurum kar, kış detayları

Hava Sıcaklığı Karayolları Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-- Konuşma ve röportaj
-- Kar, tipi vatandaş, trafik görüntüleri
-- Kardan detay ve genel görüntüler

( ERZURUM ) -- Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ERZURUM

-, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara 'merhaba' diyen şehir yeniden beyaza büründü. Mart ayında yağan kar, Erzurum'u yeniden kışa çevirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, birçok mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Aralıklı yağışın beklendiği bölgedeki illerden Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bölgede, Erzurum'un merkez ve güney ilçeleri ile Ağrı il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı ve tipinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Kars'ta 8 ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları Ağrı'da 40, Erzurum'da 32, Ardahan'da 17, Kars'ta 7, kayak merkezlerinden Ergan'da 195, Palandöken'de 102, Konaklı'da 82 ve Sarıkamış'ta 88 ve Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer pus hadisesinin olabileceğine dikkati çekerek, gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. (AA-AA)
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