Erzurum’da Lösev’den, farkındalık yürüyüşü

- Vali Okay Memiş açıklama

- Lösev İl Temsilcisi Gönül Tanrıkulu açıklama

- Maskeli gruptan detay

- Yürüyüşten detay



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Lösev, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında, lösemili çocuklar için maskeli yürüyüş düzenlendi.

Lösemili çocukların kendilerini korumak için taktıkları ve sembolleri haline gelen maske ile farkındalık yürüyüşü yapan Erzurum Lösev temsilcileri çocuklara destek verdi. Löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatabilmek için Lösev, Erzurum’da Lala Paşa Cami önünden, Havuzbaşı Kent Meydanına kadar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. 2 - 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftasına destek veren Lösev Erzurum temsilciliği, lösemi hastalığının çaresiz bir hastalık olmadığını, maskelerin ise sadece enfeksiyonlardan korunmak için takıldığını açıkladı.

Lösemili çocuklara destek yine çocuklardan oldu Hastalığın etkisiyle enfeksiyonlardan korunabilmek için maske takan çocukların sosyal hayatta dışlanmasına neden olan ve bu sebeple yılda bir defa hatırlatma amacıyla farkındalık oluşturulan Lösemili Çocuklar haftasında, en çok destek yine çocuklardan geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin maskeler takarak katıldığı yürüyüş programında 7 den 70 e katılım sağlandı. Erzurum Valisi Okay Memiş’de Lala Paşa Meydanında, düzenlenen etkinliğe katılarak destek verdi. Vali Okay Memiş, İlimizde, farkındalık amacıyla Lösemili Çocuklara Haftası için toplanıldı. Lösemi, artık tedavi edilebilir bir hastalık, devlet bütün imkanlarını bu alana seferber ediyor. Ayrıca Lösev vakfı da dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyor. Bizlerde destek vermek için buradayız” şeklinde konuştu.

Erzurum Lösev İl Temsilcisi Gönül Tanrıkulu ise, “Lösemili Çocuklar Haftası için toplandık. Çocuklarımıza faydamız olsun diye onlar için tek yürek olduk. Kardeş okullarımızla birlikte Havuzbaşı Kent Meydanına kadar yürüyüp, çocuklarımıza moral olmayı hedefliyoruz” dedi.

(AG-AT)



loading...