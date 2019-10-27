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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum’da kış için 800 mezar kazıldı

- Mezarlıktan drone çekimi

Hava Sıcaklıkları Çekim Gesi Kış Mevsimi 

-- Mezarlardan detaylar
-- Vatandaş ile röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, kepçe yardımıyla mezar kazılıyor. Erzurum’da, toprağın bile donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum’da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Bunun karşılığında Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söyledi.

( ST)
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