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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da Kırım Kongo virüsü şüphesi İzle

Erzurum’da Kırım Kongo virüsü şüphesi İzle

Hastane acil önü

Hastane Karantina Kene Isırmaları Karın Ağrısı Yüksek Ateş 

-Kene ısıran vatandaşın ambulansla hastaneye getirilmesi
-Maskeli ekip ve konuşması
-Detaylar

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Erzurum’da kenenin ısırdığı bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Horasan ilçesinde tarlada kenenin ısırdığı bir vatandaş, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından KKKA virüsü tespit edilen genç adam karantinaya alındı. Durumu ciddiyetini koruyan kişinin, keneye kendi imkanlarıyla müdahalede bulunduğu, 5 gün sonra rahatsızlanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte yaşanabilecek kene ısırmalarına karşı vatandaşları uyardı. Kene ısırmalarında hastanelere başvurulması gerektiğini belirten uzmanlar, kenelerden korunmak için vücudun çıplak kalan yerlerinin korunması hususunu hatırlattı.
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