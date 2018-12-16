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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzurum’da kayan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye böyle çarptı İzle

Erzurum’da kayan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye böyle çarptı İzle

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı

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-Hasar gören kulübenin iş makineleriyle yıkılarak bulunduğu alandan kaldırılması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da ıslak zeminde kayarak direksiyon hâkimiyeti kaybolan otomobil HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı. Kaza, Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde bulunan HGS geçiş noktasında meydana geldi. Otomobiliyle üniversiteye giriş yapan sürücü ıslak zeminde aracını kaydırarak direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yaklaşık 5 metre kayarak sürüklenen otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken hasar gören kulübe iş makineleriyle yıkılarak bulunduğu alandan kaldırıldı.
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