Erzurum'da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte sabah saatlerinde etkisini yeniden yoğunlaştıran kar yağışı üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3 metreye düştü. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye kadar çıktı. Kar ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Kısa sürede kar kalınlığı 10 santimi geçerken, araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden kurumlara gönderilen uyarıda, bugün saat 06.00'dan itibaren 13 Aralık Perşembe günü saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi. Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20 santimetre) olması ve Iğdır merkez ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu. (AA-AA)

