Erzurum'da kar yağışı, buzlanma ve tipi etkili oluyor İzle
- Erzurum 'da kar yağışı - Köy yolları açılması - Kent merkezinden görüntü - Kar temizleme çalışmalarından görüntü - Vatandaş ile röportaj - DetaylarDoğu Anadolu'da 1803 köy ve mahalle yoluna ulaşım yok - Kar ve tipi nedeniyle Erzurum , Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ile Tunceli'de 1803 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı - Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kapalı yolları açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor - Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetreye ulaştıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzurum 'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışı nedeniyle Erzurum 'da 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.