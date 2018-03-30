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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzurum'da kar yağışı

Erzurum'da kar yağışı

- Kent merkezinde etkili olan kar yağışından görüntüler - Vatandaşların şemsiyeleri ile yürümeleri - Kar yağışı nedeniyle vatandaşların duraklarda beklemesiDoğu Anadolu için sağanak uyarısıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 12, Erzincan'da 5, Tunceli'de 4, Ağrı'da 3, Erzurum 'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli ve Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum 'da 10, Ardahan'da 9 derece olacağı öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Gesi Kar Yağışı 

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