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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Güvenlik kamerası

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--Kaza yerinden detaylar
-- Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM )- Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı ERZURUM

- Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum- Pasinler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan’a götürdü. Aile oğlunu Erzincan’da ki askeri birliği teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresinde ki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı. Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç (26) kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem (3) ve Elif Tunç yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum’da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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