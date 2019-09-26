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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum’da İhlas Mağazası yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi Haberi

Erzurum’da İhlas Mağazası yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi Haberi

Mağazadan detay

Açılış Töreni İhlas Rektör 

- Açılıştan detay
- Dua edilmesi
- İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un konuşması
- Açılış kurdelesinin kesilmesi
- Mağazadan ve açılıştan detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- İhlas Pazarlama Erzurum’da yeni binasında hizmete girdi. İhlas Pazarlama Erzurum mağazasının açılış törenine İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Erzurum Bölge Müdürü Özcan Bilgin, Türkiye Gazetesi Direktörü Yusuf Güler, Mağazalar Dağıtım Direktörü Halil Çağlar, Erzurum Hamisi Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin, Erzincan, Ankara, Sivas, Kayseri, İstanbul, Kırıkkale, Tokat, Kırşehir Bölge Müdürleri ve Eğitim Direktörü Mustafa Bilgin ve çok sayıda davetli ile çalışanlar katıldı.
İhlas Pazarlama Erzurum Mağazası İstasyon Caddesi üzerindeki yeni binasında hizmetlerini sürdürecek. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz ve İhlas Medya çalışanları açılış kurdelesini birlikte kestiler. Açılıştan önce Erzurum Hamisi Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin açılış duası yaptı, ardından da İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz konuşmasında, “Çok yerde de ifade ediyorum, İhlas Pazarlama klasik bir ticaret firması değildir. İhlas Pazarlama iyilim ve doğruluğu temsil eden İhlas ailesinin bayrak taşıyıcısı firmasıdır. En büyük amacımız İhlas Bayrağını Türkiye’nin her yerinde hak ettiği yere taşımak, orada gururla temsil etmektir. Erzurum’da da İhlas’ı daha güzel temsil edecek ve bizlere bereketli iş getireceğine inandığımız yeni yerimize geçiştir. Burada açılışımızı gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki Allah bizlere güç kuvvet verecektir. İşlerimizde de bizlere hayırlara vesile olacaktır. Tekrar herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum” dedi.
Açılıştan sonra İhlas Pazarlamanın bulunduğu ofis ve çalışma odaları katılımcılarla birlikte gezildi.
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