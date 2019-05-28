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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da huzur operasyonu Haberi

Erzurum’da huzur operasyonu Haberi

Polis uygulamasından detay

Para Cezası Ruhsatsız Silah Urus Kurusıkı Tabanca 

-Otomobillerin ve şahısların aranması
-Bulunan silah, bıçak ve sopalar
-Uygulamadan detay görüntüler

( ERZURUM ) - Ruhsatsız silah, maksat dışı bıçak ve sopa ele geçirildi ERZURUM

- Ramazan ayı sebebiyle vatandaşların huzur içinde olabilmesi için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş timlerince gerçekleştirilen ‘Huzur Erzurum Uygulaması’ ile ruhsatsız silah, maksat dışı bıçak ve sopa ele geçirildi. Vatandaşın huzur içinde bir Ramazan geçirmesi amacıyla, Türkiye genelinde Emniyet Müdürlüklerince denetimler arttırıldı. Kıraathaneler, kafeler gibi halka açık mekanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda Erzurum genelinde silah ve bıçak uygulamasında, 3 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet maksat dışı bıçak bulunarak kişiler hakkında cezai işlem uygulandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teferruatlı çalışmaları sonucunda 2 bin 578 kişi ve 347 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlarda trafik suçları kapsamında toplamda 12 bin 21 TL para cezası kesilirken 2 araç trafikten men edildi. Sorgulananlar arasında, mühür bozmadan, rüşvetten, bıçak ve kurusıkı tabanca taşımadan toplam 13 işi hakkında idari işlem yapıldı. Asayiş uygulamalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.
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