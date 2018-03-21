Erzurum’da hoparlöre saklanmış uyuşturucu ele geçirildi Haberi

-Narkotik köpeğinin arama yapması

-Uyuşturucunun bulunması ve detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir aracın hoparlörünün içerisine saklanmış vaziyette 150 bin TL değerinde 1 kilo metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden yurda sokulan metamfetamin uyuşturucu maddesinin Erzurum merkezinde satılacağı bilgisi alındı. Dün saat 17.00 sıralarında şüpheli bir tırda, uyuşturucu madde tespit köpeği ‘Vera’nın aracın hoparlörüne tepki vermesi sonucu yapılan ayrıntılı aramada; araç hoparlörünün içerisine saklanmış vaziyette 150 bin TL değerinde 1 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince düzenlenen ikinci bir operasyonda da şüpheli bir araçta yapılan aramada 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

