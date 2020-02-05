Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var



- Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde devrildi. Olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.



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