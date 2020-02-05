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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da halk otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

olay yeri detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Bild Halk Otobüsü Trol 


- Erzurum'da karlı yolda kontrolden çıkan halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kazada ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Erzurum'da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde devrildi. Olayda ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda 112 ve AFAD ekibi sevk edildi.
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