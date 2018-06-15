Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da gölete giren 2 lise öğrencisi boğuldu

Erzurum’da gölete giren 2 lise öğrencisi boğuldu

Olay yerinden görüntüler

Jandarma Lise Öğrencisi Bayram Tatili Tesk Lise Öğrenci 

-Jandarma ve AFAD ekipleri
-Balık adamların araması
-Vatandaş detayları
-Fotoğraflar

( ERZURUM -ÖZEL-HD-FOTO EKLENDİ) ERZURUM

- Erzurum’un Pasinler ilçesinde serinlemek için bayram günü Porsuk Göletine giren lise öğrencisi iki genç boğuldu. Erzincan’da lisede öğrenim gören Arif Erkmen (16) ve Uğur Subaşı (16), bayram tatilini geçirmek üzere dün, Pasinler’e bağlı Porsuk Mahallesi'ne ailelerinin yanına geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında serinlemek için Porsuk Göletine giren iki genç bir süre sonra suda kayboldu. İki gencin suda battığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD’ın balık adamları gölette uzun süre arama yaptı. Balık adamlar yaklaşık 1,5 saat sonra Arif Erkmen’in cansız cesedine ulaştı. Uğur Subaşı için de gölette arama çalışmaları sürdürülüyor. Pasinler Kaymakamı Ayhan Terzi ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek acılı aileleri teskin etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı