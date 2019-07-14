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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurum’da gergedan böceği bulundu

Erzurum’da gergedan böceği bulundu

Gergedan böceğinden detaylar

Haber Kanalı İnter Hayvan 

-Röportaj

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden birisi olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu. Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Ahmet Karagöl, iş yerinin bahçesinde gezerken gergedan böceğini fark etti. Daha önceden haberlerde rastladığını belirten Karagöl, gergedan böceğini tesadüfen bulduğunu söyledi.

Bahçede gezerken bir şeyin hareket ettiğini fark ettiğini vurgulayan Ahmet Karagöl, “Önce normal bir böcek oluğunu zannettim. Dikkatlice baktığımda kafa kısmında bir boynuzun olduğunu anladım. İnternetten araştırdım gergedan böceği olduğunu anladım. Geçenlerde bir haber kanalında da görmüştüm. Sonra size haber verdim. Soyu tükenmekte olan bir hayvan olduğu için yetkililere haber edeceğiz” dedi.

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