Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzurum’da fırtına çatıları böyle söktü... Fırtınadan kopan elektrik telleri yangına sebep oldu Video

Erzurum’da fırtına çatıları böyle söktü... Fırtınadan kopan elektrik telleri yangına sebep oldu Video

- Fırtınanın çatıyı uçurma anı ve detaylar

Okul Çatısı İtfaiye Aracı Nadan Yazılı Açıklama Yangına Müdahale 

-- Köyde yangın

( ERZURUM )- Horasan’da fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı ERZURUM

- Erzurum’da hızı saatte 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiledi. 9 ilçeyle bağlı köylerde ve kent merkezinde yıkım ve çatı uçmalarına neden oldu. Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinden yangın çıktı. Erzurum'da etkili olan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar ulaştı. Yapımı devam eden inşaatlardan uçan inşaat malzemeleri araçlarda maddi hasar oluşturdu. Ağaçları kökünden söken fırtına trafiği bazı bölgelerde durma noktasına getirdi. Şiddetli fırtına elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı. Horasan ilçesine bağlı Ağullu köyünde fırtına nedeniyle kopan elektrik tellerinde yangın çıktı. Horasan Belediyesine bağlı 7 itfaiye aracı, 21 personel yangına müdahale etti. Öte yandan Erzurum Valiliğinden fırtınayla ilgili yapılan yazılı açıklamada temizlik çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Hınıs, Horasan, Karayazı, Şenkaya, Köprüköy ve Tortum olmak üzere toplam 9 ilçede 17 okul çatısının hasar gördüğü, 2 öğrenci yurdu çatısı, 2 kamu hizmet binası, 1 spor salonu, 3 kamu kurum lojmanı, 2 pansiyon, 23 özel konut, 14 köyde ev ve ahır çatısının hasar gördüğü belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca hasar görüp etrafa saçılan çatı parçalarının belediye ekipleri tarafından temizlendiği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı