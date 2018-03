Erzurum’da eşekli, at arabalı Kütüphane Haftası etkinliği Haberi

-Eşek ve at arabalarının gezici kütüphane yapılmış hali ve detaylar

-Müdür Cemal Almaz ile röportaj



( ERZURUM -HD) - ‘Sessiz Okuma’ etkinliğine kent meydanına getirilerek gezici kütüphane yapılan eşek ve at arabaları damga vurdu ERZURUM



- Erzurum’da düzenlenen 54’ncü Kütüphaneler Haftası etkinliği kapsamında 1940’lı yıllar anımsatılarak eşek ve at arabaları gezici kütüphane yapıldı. Katılımcılar kent meydanında yarım saat sessizce kitap okudu. 54’ncü Kütüphaneler Haftası kapsamında tarihi Yakutiye Medresesi önünde bulunan kent meydanında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla ‘Sessiz Okuma’ etkinliği düzenlendi.

‘Sessiz Okuma’ etkinliğine çok sayıda öğrenci ve vatandaş ilgi gösterdi. Etkinliğe, kent meydanına getirilerek gezici kütüphane yapılan eşek ve at arabaları damga vurdu. Eşek, katır ve at arabalarını gezici kütüphane olarak gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken cep telefonlarıyla bolca fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, farkındalık yapıp haftaya dikkat çekmek için 1940’lı yıllardaki gibi eşeği gezici kütüphane yaptıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “54’ncü Kütüphaneler Haftasındayız. Kütüphanecilik 50’li yıllarda başlıyor modern anlamda Türkiye’de. Bir hafta boyunca ilimizde çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Pazartesi günü başladık. Seminerler, sunumlar yaptık okullarımızı gezdik. Bugün de tarihi Yakutiye Medresesinin önün de Kent Meydanında sessiz okuma etkinliği yaptık. Farkındalık oluşturma, dikkat çekmek için burada yarım saat sessizce kitap açıp okuduk. Bu arada dedik ki kütüphaneciliğin seyrini somut olarak gösteren bir şey yapsak. 1940’larda katırla şu gezici kütüphaneler. 1943’te Ürgüp’te Mustafa Güzelgöz amcamız bakıyor ki kütüphanesine kimse gelmiyor kitaplarını yüklüyor eşeğin, katırın sırtına köy köy gezmeye başlıyor. Ve böylelikle çocuklara, gençlere kitap yetiştiriyor. 20 yıl bu işi yapıyor. Bizde bunu yaşatmak için bir eşeğe heybe, sandık yükledik. Ve çocuklarımıza sembolik olarak böyle dağıttık. Geçmişi bir hatırlattık. Bakın nereden nereye geldik. Erzurum’da da 1960’lı yıllarda at arabasıyla gezici kütüphane hizmeti yapıldı. At arabasının sırtında kitaplarımız köylere, mahallelere ulaştırıldı. Onu da yaşattık onu da kent meydanına getirdik. Nostaljik olarak faydalandık. Ve nihayet son model içerisinde internet bağlantısından tutunda dünya klasiklerinin yer aldığı 5 binin üzerinde kitabın yer aldığı gezici kütüphane otobüsümüz var.”