Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Erzurum'da dolu yağışı seraları vurdu

Erzurum'da dolu yağışı seraları vurdu

-cep telefonu görüntüsü-

Tarım Dolu Yağışı Cep Telefonu Şiddetli Rüzgar Irak 

-Dolunun yağma anı
-Seradan detaylar
-Yağan doludan detay
-Röportaj
-Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle sera ve tarım alanları zarar gördü. Erzurum’da aniden başlayan yağmur kısa sürede yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Doluyla beraber tarla ve bahçeler kısa sürede beyaza büründü. İl merkezinde etkili olan dolu seralardaki ürünlere zarar verdi. Serası doludan zarar gören çiftçi İhsan Yiğit seralardaki bütün ürünlerin zarar gördüğünü ifade ederek, "Erzurum’a son 30-40 yıldır hiç böyle dolu yağdığını görmemiştim. 90-100 günde yetişen sebzemizin doludan sonra hasat edilmesi eylül ayını bulur. Burada tarım yapan her ailenin ortalama nüfusu 7-8 kişi. Ailelerin geçimi tamamen tarım. Bundan bir ay önce de dolu yağmıştı fazla zarar vermemişti ama bu gerçekten bizi mahvetti" şeklinde konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, zarar gören bölgelerde inceleme ve tespit çalışmaları başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı