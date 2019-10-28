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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı Haberi

Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı Haberi

Tören alanından detay

General Kullar Öğrenciler 

-Çelenk sunumundan detay
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
-Göndere bayrak çeker öğrenciler

( ERZURUM )- Havuzbaşı Atatürk Anıtı’nda çelenk sunum töreni gerçekleşti ERZURUM

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni, Erzurum Valiliği, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, çelenk sunum töreni ile başladı.
Cumhuriyet Bayramının 96’ncı yıl dönümü kutlamaları, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9’uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in Atatürk anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama töreninde, Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı Kent meydanında, 9’uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Tören Bölüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş okulların bayrak takımları, kamu - kurum ve kuruluş yöneticileri yer aldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından tören son buldu. (AG-AT)
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