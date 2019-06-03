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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Erzurum’da çocukların “Arafalık” mutluluğu Haberi

- Erzurum’da çocukların “Arafalık” mutluluğu Haberi

Arafalık toplayan çocuklar

- Çocuklara şeker ikram eden aile
- Çocuklardan detay
- Erzurumlu kadının arafalık geleneğini anlatması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da çocukların bayram öncesi "arafalık" adı verilen fındık, fıstık, ceviz ve şeker toplama geleneği devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi bugün Erzurum’da çocuklar arafalık toplayarak asırlardır devam eden bu geleneği sürdürmeye devam ettiler. Ellerindeki poşetlerle ev ev dolaşarak bayram kutlaması yapan çocuklar, şeker, fıstık, ceviz topladılar. Çocukları karşılayan aileler, onlara hazırladıkları fındık, fıstık ve cevizlerden vererek, çocukların bayramını kutladılar. (ŞG-AT-Y)
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