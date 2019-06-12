Erzurum’da CAT3A sistemi turizmi canlandıracak İzle

- Vali Memiş’in incelemeleri

- Çalışmalardan detay

- Vali Okay Memiş’in açıklamaları



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum Havalimanına uçakların 175 metreye kadar olan sisli havalarda bile rahatlıkla iniş yapabilmeleri için Kategori 3A (CAT-3A) sistemi kuruluyor. Bu sistemle birlikte kışın uçak seferleri artırılan kış turizminin canlandırılması hedefleniyor. Erzurum Havalimanına yapılacak olan Kategori 3A (CAT-3A) standartlarında Aletli İniş Sistemi (ILS) sahip düşük görüş şartlarında uçakların daha emniyetli yaklaşarak inmesini sağlıyor. Yeni sisteme kavuşacak olan pist, özellikle sisin etkili olduğu günlerde yoğun olarak kullanılmaya başlayacak. Vali Okay Memiş Erzurum Havalimanını ziyaret ederek yeni yapılan CAT3A sistemini ve yeni yapılan zemin döşemesi hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Turizme verdiği önemle bilinen Vali Memiş bu sistemle birlikte kış turizmini canlandırıp Erzurum’u doğuda ki şehirlerden pozitif olarak bir adım öne geçirmek istediklerini ifade ederek,“Yapılan çalışmayı incelemek için burada toplandık. CAT3A sistemi uygulanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra bu sistemden buraya da uygulanacak. Zeminimiz beton sistemle kaplıydı. Artık bu piste uluslararası uçakların ineceği bir zemin inşa ediliyor. Bu pist yaklaşık 24 milyon liraya inşa ediliyor. CAT3A sistemi ile 175 metre yüksekliğe kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Erzurum’da ölçümlerimize göre 200 metreye kadar sis oluyor. Bu sistemle çok rahat bir ulaşım ağımız olacak. Erzurum bölgede ki pozitif üstünlüğün ele alacak. Turizm açısından bu proje çok önemli. Kasım ayına kadar bu sistemi yapıp başlatmak istiyoruz. Bu yatırımın üzerinde emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve İlgili Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.



