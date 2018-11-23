Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da bardan çıkan alkollü 2 grup birbirine girdi...Kavga anları kamerada

Erzurum’da bardan çıkan alkollü 2 grup birbirine girdi...Kavga anları kamerada

kavga ve polisin müdahalesi

( ERZURUM ) ERZURUM

Tahkikat Silahlı Kavga Eğlence Merkezi Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Erzurum’da eğlence merkezinde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayda polis şüphelileri tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Olay, dün gece saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi, Yukarı Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eğlence merkezinin içerisinde alkol alan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga daha sonra bar dışına taştı. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganlara müdahale ederek gözaltına aldı. Polise direnmeye çalışan bazı şüpheliler orantılı güç kullanılarak yere yatırıldı ve kelepçelendi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı