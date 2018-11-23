Erzurum’da bardan çıkan alkollü 2 grup birbirine girdi...Kavga anları kamerada



- Erzurum’da eğlence merkezinde alkol alan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı olayda polis şüphelileri tek tek yakalayarak gözaltına aldı. Olay, dün gece saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi, Yukarı Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eğlence merkezinin içerisinde alkol alan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga daha sonra bar dışına taştı. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri saldırganlara müdahale ederek gözaltına aldı. Polise direnmeye çalışan bazı şüpheliler orantılı güç kullanılarak yere yatırıldı ve kelepçelendi. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

