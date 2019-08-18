Erzurum’da asayiş uygulaması



- Erzurum’da polis ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir araca abartı egzoz nedeniyle bin 2 TL para cezası uygulandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafında özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde asayiş uygulaması yapıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erzurum İl Merkezinde (Cumhuriyet İş Merkezi, Çaykara İş Merkezi ve çevresi, Mumcu Caddesi ve civarı, Erzincankapı ve civarı, Terminal Caddesi ve civarı, Yenişehir 2. Marketler ve civarı) 21.30-00.00 saatleri arasında Genel Asayiş ve Kamu düzeninin sağlanması ve özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde (umuma açık yerlerde, kahvehaneler, internet kafeler, kıraathaneler, alkollü mekanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) asayiş uygulaması adı altında bağlı ekiplerce uygulanma yapılmış; toplamda 849 şahıs, 21 işyeri ve 17 araç sorgulanmış, 1 araca abartı egzozdan 1002 TL para cezası ve 1 şahsa yoklama ve kaçağı/bakaya’dan işlem uygulanmıştır.”

