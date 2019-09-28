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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum’da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi

Erzurum’da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi

Sağanak yağıştan detay

Sağanak Yağış Akalan Yağışlı Hava Hava Trafiği 

- Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar
- Yaya ve araç trafiğinden detay

( ERZURUM ) - ERZURUM

- Erzurum’da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Erzurum kent merkezinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için bina altlarına ve iş merkezlerine sığınırken, yağışlı hava trafiği de olumsuz olarak etkiledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın gün boyunca zaman zaman etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. (ŞG-AT-Y)
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