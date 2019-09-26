Erzurum’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

-- Kırılan masa ve sandalyeler

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da akrabalar arasında çıkan alacak verecek kavgası yüzünden kahvede çıkan tartışmada silahlar konuştu.

1’i ağır 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre 16:30 sıralarında Yakutiye İlçesi Mahallebaşı semtinde ki bir kahvehanede Muhlis Ö. İle eniştesi Seyithan T. arasında alacak verecek yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin üzerine Muhlis Ö. belinden çıkarttığı tabanca ile Seyithan T.’yi omuz bölgesinde yaraladı. Çıkan arbede sonrası Muhlis Ö. olay yerinden otomobiline binerek hızla uzaklaştı. Olay sırasında patlayan kahvehanenin camı ise kahve sahibi ve kahvede oturan Faik K.’yi hafif şekilde yaraladı. Olay yerine gelen Ambulansla Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılan Seyithan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Muhlis Ö.’yü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

