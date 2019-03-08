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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da aç kalan kurt sürüsü köye indi

Erzurum’da aç kalan kurt sürüsü köye indi

Köye inen kurt sürüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

Kurt Saldırısı Ormanlı Yabani Hayvanlar Cep Telefonu Saldırı 


- Erzurum’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köye indi. Erzurum’da köye inen 4 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gece saatlerinde köyün içerisine gelen ve yiyecek bulmak için sağa sola bakınan kurtlar, daha sonra ormanlık alana gitti. Erzurum’da kar ve soğuk hava nedeniyle yabani hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar zaman zaman da köpeklerin kurt saldırısına uğradıklarını kaydetti.

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