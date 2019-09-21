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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi

Erzurum'da 3 ev yangında kullanılamaz hale geldi

- Yangından çıkan evlerden görüntüler - Mahalle sakinlerinden Muhammet Taşcıoğlu'nun konuşması - Yangın söndürme çalışmalarından görüntü - Yakutiye ilçesinde 3 ev ile 1 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın, güçlükle söndürüldüERZURUM (AA) - Erzurum 'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.Yakutiye ilçesinin Arıbahçe Mahallesi'nde, bir ahırda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki evlere sıçradı.Mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü personeli yangına müdahale etti.Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Can kaybının yaşanmadığı yangından etkilenenlere yoğurt yedirildi.Yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ahırda ise hasar oluştu.Mahalle sakinlerinden Muhammet Taşcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde yangının başladığını söyledi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiğini anlatan Taşcıoğlu, "Mahalleli olarak yangını söndürmek için seferber olduk. Evler ve ahırda büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri saatlerdir yangını söndürmeye çalışıyor." dedi.

Muhabir Yangına Müdahale Trol 

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