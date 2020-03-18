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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da 2 kişi ‘koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

Erzurum’da 2 kişi ‘koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

Korona virüs şüpheli iki kişinin ambulanstan inmesi

Koronavirüs Hastane Karantina Kamera Cep Telefonu 

-Kişilerin hastanenin arka kapısından alınması
-Hastane kapısında bir kişinin fenalaşarak yere oturması

( ERZURUM ) Erzurum’da 2 kişi korona virüs şüphesiyle karantinaya alındı- Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti ERZURUM

- Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen 2 kişi korona virüs şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantina altına alındı. Karantina altına alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti. Umre ziyaretinden Erzurum’a gelen iki kişi ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.
Karantina alınan 2 kişi hastanenin arka kapısından alındı. Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınanlardan bir kişinin hastane kapısında fenalaştığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan hastane arka kapısından alınan kişilerin sedye ve önlem olmadan götürülmesi ise tepki çekti.
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